الكحول الطبي خط انتاج جديد في حمص لتأمين الحاجة منه بدلاً من الاستيراد.

أقلع السوم خط إنتاج الكحول الطبي في معمل الكحول التابع لشركة سكر حمص بعد توقف دام سبعة أشهر بطاقة إنتاجية تبلغ 12 طنا..المدير الفني والانتاجي بشركة سكر حمص المهندس أحمد عجمية بيّن أن الشركة لم تتوقف طول فترة الأزمة وقامت بتزويد القطاعين العام والخاص بالمنتجات الأساسية التي تنتجها من مادة السكر والكحول الطبي والخميرة الطرية للمخابز بالإضافة الى الزيت والصابون عبر المعامل الأربعة المتخصصة بالإنتاج.



من جهته مدير معمل الكحول والكربون بشركة سكر حمص المهندس أحمد العثمان إلى أن إعادة الإنتاج بالمعمل بعد توقف لمدة سبعة أشهر بسبب الصيانة وضعف استجرار المادة لفترة معينة وبطاقة 12 طن كحول طبي وصناعي لافتاً أن المعمل يعد الوحيد بالقطاع العام في سورية الذي ينتج الكحول الطبي ويتم استجراره من قبل شركات القطاع العام حيث يغذي المعامل الدوائية ووزارة الدفاع والصحة وكل الجهات بهذه المادة المهمة التي تدخل في الصناعة الدوائية والكحولية وصناعة العطور.