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الكاتب مروة يوقع كتابين في الإعلام والرواية خلال معرض الكتاب

الكاتب مروة يوقع كتابين في الإعلام والرواية خلال معرض الكتاب

وقع الكاتب الدكتور إسماعيل مروة كتابيه الصادرين حديثا “مدخل إلى تحليل النصوص الإعلامية” و “البنية والرؤيا في الرواية السورية في النصف الثاني من القرن العشرين” في جناح دار الشرق للطباعة والنشر ضمن فعاليات معرض الكتاب الـ30 في مكتبة الأسد الوطنية.

ويقدم مروة كتابه الأول رؤى إعلامية في فوضى الطرح الإعلامي والثقافي وفق تحليل وتطبيق منهجيين طارحاً بحوثاً وأفكاراً تشير إلى أهمية تثقيف الإعلامي في مناحي البحوث عامة كالاجتماع والاقتصاد والجغرافيا والحقوق وغير ذلك، إضافة إلى معرفته بالتاريخ والأمور الأخرى وفق صياغة جديدة لما يريد.

ويطرح الكتاب الثاني ما قدمه عدد من الروائيين الذين حققوا للرواية السورية ما يساهم في تطويرها ودخولها التاريخ بصفتها طرحت كثيرا من القضايا الاجتماعية والإنسانية والوطنية بتحليل ووعي دقيقين، مستعرضاً تجارب أغلب الكتاب الروائيين السوريين المعروفين على الساحة الثقافية والذين تمكنوا من الوصول إلى أهدافهم في النشر.

 

 

سانا

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