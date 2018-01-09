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القيادة العامة للجيش: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لثلاثة اعتداءات إسرائيلية

 

قام طيران العدو الصهيوني عند الساعة /2,40د / فجر اليوم بإطلاق عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة القطيفة بريف دمشق وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى الطائرات .

وفي الساعة / 3,04 د / كرر العدو الإسرائيلي عدوانه بإطلاق صاروخين أرض – ارض من منطقة الجولان المحتل تصدت لهما وسائط دفاعنا الجوي وأسقطتهما.

وعند الساعة / 4,15 د/ عاود طيران العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق/ 4/ صواريخ من منطقة طبريا داخل الأراضي المحتلة تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي ودمرت صاروخاً وسقط الباقي قرب أحد المواقع العسكرية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية.

يأتي هذا العدوان السافر ليؤكد من جديد دعم إسرائيل للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية ومحاولاتها اليائسة لرفع معنوياتها المنهارة أثر الضربات الموجعة التي تتلقاها في منطقة حرستا بالغوطة الشرقية بريف دمشق والانتصارات الساحقة التي يحققها الجيش العربي السوري في إدلب.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تجدد تحذيرها من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال العدوانية وتحمل إسرائيل كامل المسؤولية عن تبعاتها تؤكد جهوزيتها الدائمة للتصدي لهذه الاعتداءات ومواصلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية وبتر أذرع إسرائيل الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.

دمشق 9 كانون الثاني 2018م

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة

 

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