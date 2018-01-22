القيادة العامة للجيش تعلن سيطرة وحدات من قواتنا المسلحة على مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنه بعد سلسلة من العمليات النوعية أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها العسكرية بنجاح وسيطرت على مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي حيث تقوم وحدات الهندسة بتفكيك وإزالة الألغام والمفخخات والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون في المنطقة.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها إن “استعادة السيطرة على مطار أبو الضهور جاءت بعد تحرير 300 بلدة وقرية في أرياف حماة وإدلب وحلب وحصار تنظيم (داعش) الإرهابي في المنطقة الواقعة بين خناصر وأبو الضهور والسعن والحمرة وتأمين طريق رئيسي ثان بين حماة وحلب إضافة إلى طريق خناصر”.