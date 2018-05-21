القيادة العامة للجيش تعلن تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها بالكامل من الإرهاب

أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة تطهير منطقة الحجر الأسود ومحيطها بالكامل بعد سلسلة من العمليات العسكرية المركزة والمتتابعة.

وقالت القيادة العامة للجيش اليوم إن العمليات أسفرت عن القضاء على أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي ما أدى إلى إحكام السيطرة التامة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك وقبلها يلدا وببيلا وبيت سحم.

وأشارت القيادة إلى أن عمليات الجيش تتوج تطهير جميع بلدات الغوطتين الغربية والشرقية تماماً من رجس الإرهاب المسلح التكفيري بكل مسمياته وأشكاله وسحق تجمعاته التي كانت تنتشر في تلك المناطق.

وأوضحت القيادة أن إحكام السيطرة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك إنجاز تنبع أهميته من القضاء التام على أشرس مكونات التنظيمات الإرهابية وإثبات قدرة جيشنا الباسل على الحسم الناجز في مواجهة الإرهاب الممنهج والمدعوم من قوى إقليمية ودولية إضافة إلى ضمان أمن العاصمة دمشق وريفها كاملاً.

وقالت القيادة العامة للجيش “إن جيشنا اليوم أكثر قوة وأشد بأساً وتصميماً على مطاردة ما تبقى من فلول الإرهاب وسحق تجمعاته أينما وجدت على امتداد تراب الوطن وسيبقى الجيش العربي السوري عنوان الرجولة والبطولة والوطنية”.

وأكدت القيادة العامة للجيش أن عجلة الحسم الميداني لن تتوقف حتى يتم تطهير كل التراب السوري من رجس الإرهاب بغض النظر عن المحاولات اليائسة التي يلجأ إليها رعاته وداعموه لإطالة أمده فالقضاء التام على الإرهاب قرار سوري صرف لا رجعة عنه مهما بلغت التضحيات.

يتبع



