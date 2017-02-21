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القيادة العامة للجيش تدعو المواطنين للعودة إلى بيوتهم في ريف حلب الشرقي

دعت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة المواطنين للعودة إلى بيوتهم بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى 44 بلدة وقرية في ريف حلب الشرقي.

وأكدت القيادة العامة  أن “وحدات الجيش العاملة في المنطقة ستقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بتقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لعودة الأهالي إلى قراهم”.

وأشارت القيادة في بيانها إلى أن القرى والبلدات التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها هي /تيارة وشحشور وصفة وعفرين وشامر والمقبلة والرحمانية وفاح وأعبد وجب غبشة وجب الكلب والسين وبرلهين ووريدة وصوران ومران وطنبر وسرجة كبيرة وسرجة صغيرة والمديونة والشيخ دن ومشرفة تل مكسور وقطر وتل حطابات وعفش والوديعة وطيبة الاسم وعين الجماجمة وشربع وعنجارة وعين الجحش وعران والعبودية والعجوزية وسريب ونصر الله وطنوزة والدويكية والزعلانة وأم تريكية ومشرفة تل مكسور الجروف ورسم العلم والزرزور والجديدة.

سانا

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