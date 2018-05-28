القيادة العامة للجيش السوري توضح خلفيات اعتقال أشخاص يرتدون البزة العسكرية

أوضح مصدر عسكري في الجيش السوري أن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم إثر عمليات السرقة و”التعفيش”، وانتشرت لهم صور ومقاطع فيديو لا ينتمون للمؤسسة العسكرية السورية.

وأشار المصدر إلى أن هؤلاء الأشخاص الذين يرتدون البزة العسكرية ويدعون أنهم من الجيش العربي السوري تم إلقاء القبض عليهم خلال قيامهم بسرقة إحدى المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب مؤخراً.

وأدت القيادة العامة للجيش العربي السوري أن هؤلاء الأشخاص الذين ظهروا في الفيديوهات والصور “ليسوا جنوداً من المؤسسة العسكرية على الإطلاق ولا ينتمون إليها وهم مطلوبون للأجهزة الأمنية وأسماؤهم معممة على جميع الحواجز منذ فترة”.

وكانت عدة صور وفيديوهات انتشرت أمس لأشخاص يرتدون البزة العسكرية الخاصة بالجيش السوري وهم في وضعية المعتقلين من قبل الشرطة العسكرية الروسية في منطقة ببيلا جنوب دمشق، حيث أكدت مصادر أنه تم إلقاء القبض عليهم خلال محاولتهم سرقة منازل المواطنين.



المصدر : وزارة الدفاع السورية