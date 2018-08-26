القيادة السورية تطلب من حزب الله البقاء في سوريا

قالت جريدة الاخبار اللبنانية, إن حزب الله تلقى طلباً رسمياً من القيادة السورية، بضرورة بقاء قواته في سوريا لفترة إضافية حتى بعد انتهاء المعارك في مناطق الشمال الغربي والشمال الشرقي. وعُلم أن الحزب اتخذ ترتيبات داخلية لتنظيم هذا البقاء على قاعدة أنه سيمتد إلى وقت غير قصير.

وعُلم أن حزب الله سيكون له دوره المساعد للسلطات السورية في إنجاز مصالحات أهلية ترافق عودة النازحين من لبنان، وفي تنظيم الوضع على طول الحدود اللبنانية ــ السورية.

وقالت وسائل اعلام لبنانية أن بقاء “حزب الله” في سوريا بعد إنهاء مشاركته الفعلية في المعارك الذي حُسم منذ بداية العام، حيث توقف الحزب عن المساهمة في المعارك المباشرة، ليتحضر لما بعد الإنتهاء الفعلي للحرب السورية، لوجستياً وعددياً، وهذا ما حصل خلال المرحلة الماضية حيث وضع الحزب كامل خططه لمواكبة إستمرار التوسع خلال أيام السلم.

وترى المصادر أن “حزب الله” قلل إلى الحدّ الأقصى تواجده العددي في سوريا منذ نهاية العام الماضي، حتى وصل اليوم إلى الحضور الذي يكفيه خلال المرحلة المقبلة، في المعسكرات والنقاط الثابتة في بعض المناطق الإستراتيجية.وتعتبر المصادر أن “حزب الله” لن يشارك بتشكيلات مقاتلة في إدلب، إذ من الممكن أن يكون له تواجد بسيط جداً عبر بعض الكوادر كما حصل في معركة الجنوب السوري وقد لا يشارك فيها نهائياً، وهذا يعني أن الطلب السوري ليس له علاقة بمعركة إدلب..



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