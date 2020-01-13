القوزلة ..رأس السنة الهجرية

الجمل - د. أياد يونس



عيد القوزللي أو القوزلة: هو الاحتفال بالسنة الشرقية في جبال الساحل السوري:يحتفل العديد من سكان الريف في الساحل الساحل السوري السوري غداً في 14 كانون الثاني بمناسبة حلول السنة الشرقية الجديدة ، يصادف رأس السنة الشرقية هذا اليوم 13 كانون الثاني وتسمى القوزله.



وتعني في الكنعانية نهاية شيء وبداية شيء آخر وفي الأرامية تعني بداية الشيء وفي الأشورية قوزلو تعني إشعال النار ومن المعروف أن اسم القوزلة مشتق من فعل (قزل) أي: أشعل النار، ويستخدم في العامية(قوزل) أي شارك بالإحتفال بمناسبة القوزلة. وهي مناسبة منسيّة اتّخذت عيداً تراثياً في قرى الجبال الساحلية باسم (الميلادة)ليلة الثالث عشر من كانون الثاني وتعني عند كبار السن في الساحل السوري القوة والازلية ولها دلائل دينية وهي موروث ميثيولوجيا كنعاني وبنفس التاريخ هو عيد أو رأس السنة الامازيغية في الشمال الأفريقي دول المغرب العربي الأمر الذي يؤكد الوحدة الحضارية والموروث الثقافي للكنعاني الذين هاجروا إلى شمال إفريقيا وامتزجوا مع الساكنة المحلية وتاثروا ببعض ويعتبر عيد القوزلة بحسب التقويم اليولياني الشرقي رأس السنة عند سكان الساحل السوري كما هو عند الأمازيغ في الشمال الافريقي وفي هذا العيد يقوم الجميع من أهل المنطقة وزوّارهم و أصدقائهم بالرقص والدبكات الشعبية والغناء كما تتجلى طقوس هذه المناسبة بإشعال النار وذبح القرابين للطعام الفقراء والمحتاجين والغالبية إلى الآن متمسكون بدبح الجدي دون غيرة لطبيعة هذا الطقس الديني المستقى من تراث المنطقة ‏رأس السّنة الميلاديّة وفق التّقويم الشّرقي



وفي هذه المناسبة يصنع خبز خاص الخبز معجون مع زيت الزيتون غالباً والبعض يخبزه مع السمن ويسمى الفطائر وعلى الرغم من الجهد والوقت الذي يتطلبه تحضير الفطير ولكنه يتميز بنكهة وطعم لا يُنسى وخاصة عند تناوله ساخنا من على التنورو خبز القوزله وهو يخبز فقط بهذه المناسبة على التنور هذا الخبز يحضر من الدقيق الكامل وزيت الزيتون والفليفلة الحمراء والملح والسمسم وحب البركة أحياناً ولذلك فإن أرغفة خبز القوزله تدوم طازجة لفترة طويلة ولأكثر من شهر كامل بالاضافة إلى اللحم المشوي وقد كانت في مضى من الزمن كل عائلة لديها ذبيحة خاصة بها وكانت نوع من التساوي بين جميع سكان القرى ومن لم يكن لديه ذبيحته كان جيرانه وأقربائه يشاركو ويتم تجهيز اسياخ البطم ليتم شَي اللحم بها كما يتم في هذه المناسبة تقديم الفواكه والحلويات والتمر والزبيب وفي هذا العيد



يتصالح الناس المتخاصمون وتُزار العائلات المنكوبة حديثاً وتُواسى بكلمات المجاملة والإطراء كما تقدم مساعدات مادية للأسر القفيرة. ‏



وكانت تردد كلمة «عيد مبارك عليك أو عليكم.. والآن أصبح الناس يقولون كل عام وأنتم بخير» وفي بعض القرى تستمر الاحتفالات لثلاثة أيام كما هو الآن في قرى باب جنة ـ الدالية ـ الحارة والبودي.. فتحضر الأكلات اللذيذة من كبة وكبيبات وهي «كبة محشوة بالسلق.» ‏



وتقدم الذبائح كقرابين إلى الله وتقام الدبكات الشعبية الأصيلة في المنطقة وتسمى صبحة لأنها تبدأ من الصباح الباكر حيث يتشارك الدبكة ، الرجّال والنساء ، والشباب والصبايا ، وكبار السن ، والاولاد على وقع انغام المجوز وخبطات الأقدام المتناغمة معاً على الأرض بفناء المزارات المقدسة في أعالي الجبال أو في السهول والوديان وفي عيد القوزلة تشعل النيران من الحطب ولسبب ما غامض كانت دموع البعض أو الغالبية تنهمر والاحتفال بالقوزلة يعود ذلك إلى أساس ميثيولوجي موروث من الكنعانيين .