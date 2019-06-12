سلاح الجو والجيش يدميان الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب والبادية الشرقية
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وتسقط عددا منها
معارك «جيب إدلب» مستمرة... وجيفري في القاهرة
اختبار ديمقراطية مجلس الشعب
لافروف يتوعد الإرهابيين في إدلب بـ”رد ساحق”
130 إرهابي بينهم انتحاري شيشاني يسقطون بنيران الجيش السوري شمال حماة
أسلحة متطورة من تركيا تدخل معارك ريف حماه
خريطة توزع السيطرة في ريفي حماة وإدلب وخسائر “النصرة” في الهجوم الأخير
مقتل الإرهابي عبد الباسط الساروت حارس نادي الكرامة السابق بنيران الجيش السوري في حماه
سلاح روسي يصل إلى لندن في غضون 7 دقائق فقط ويدمرها بالكامل
مركز المصالحة: مقتل 140 إرهابي بمحاولة هجوم على مواقع الجيش السوري أمس واليوم
مصدر إعلامي: لا صحة لكل ما تتم إشاعته ونشره من تصريحات حول عودة أي علاقات مع حركة حماس
الجيش العربي السوري يهاجم مسلحي "النصرة" في 3 قرى تقدموا إليها أمس
جيفري: لحلّ سياسي بلا «تغيير حدود» سوريا
على محور خان شيخون… الجيش السوري يدمر 7 آليات لـ”النصرة” بلحظات
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

القوة الصاروخية في الجيش اليمني تقصف مطار أبها الدولي بصاروخ كروز

أعلن الجيش اليمني أن القوة الصاروخية التابعة للجيش استهدفت فجر اليوم مطار أبها الدولي بصاروخ مجنح من نوع كروز وأصابت هدفها بدقة.


وأوضح مصدر في القوة الصاروخية في تصريح لموقع المسيرة نت أن “حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار أبها الدولي عقب استهدافه”.


وتعد هذه المرة الثانية التي تستخدم فيه القوة الصاروخية صاروخا من هذا النوع لاستهداف مواقع تابعة لدول العدوان حيث سبق واستهدفت مفاعل براكة النووي في أبوظبي في الثالث من كانون الأول من العام 2017.