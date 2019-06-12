القوة الصاروخية في الجيش اليمني تقصف مطار أبها الدولي بصاروخ كروز

أعلن الجيش اليمني أن القوة الصاروخية التابعة للجيش استهدفت فجر اليوم مطار أبها الدولي بصاروخ مجنح من نوع كروز وأصابت هدفها بدقة.



وأوضح مصدر في القوة الصاروخية في تصريح لموقع المسيرة نت أن “حركة الملاحة الجوية توقفت في مطار أبها الدولي عقب استهدافه”.



وتعد هذه المرة الثانية التي تستخدم فيه القوة الصاروخية صاروخا من هذا النوع لاستهداف مواقع تابعة لدول العدوان حيث سبق واستهدفت مفاعل براكة النووي في أبوظبي في الثالث من كانون الأول من العام 2017.