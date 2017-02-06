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القوة الصاروخية اليمنية تستهدف بصاروخ باليستي قاعدة عسكرية سعودية

أعلن مصدر في القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية مساء أمس عن استهداف قاعدة عسكرية لقوات بني سعود غرب الرياض بصاروخ باليستي بعيد المدى وذلك ردا على الغارات المتكررة على المحافظات اليمنية.

ونقلت وكالة سبأ اليمنية للانباء عن المصدر قوله “إن القاعدة المستهدفة تقع في منطقة المزاحمية غرب العاصمة السعودية الرياض وإن الصاروخ الباليستي أصاب هدفة بدقة عالية”.
ويقود نظام بني سعود منذ نحو سنتين عدوانا على اليمن خلف آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية الحيوية في البلاد.

وكالات

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