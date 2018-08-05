القوات المصرية تقضي على 52 إرهابيا خلال عمليات شمال سيناء

أعلنت القوات المصرية اليوم القضاء على 52 ارهابيا تكفيريا خلال عمليات لتجفيف منابع الإرهاب في شمال سيناء.



وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بشأن العملية الشاملة سيناء 2018 أنه تم خلال العمليات “القضاء على 39 ارهابيا تكفيريا بحوزتهم 5 بنادق آلية وكميات من الذخيرة بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء”.



وأشار البيان إلى أن عناصر الأمن الوطني نفذوا عملية نوعية في العريش أسفرت عن القضاء على 13 ارهابيا ومصادرة عدة بنادق وعبوات ناسفة فيما نفذت القوات المسلحة والشرطة مداهمات مشتركة اسفرت عن القبض على 49 إرهابيا شمال ووسط سيناء.



وأشار البيان إلى أنه تم تدمير 26 ملجأ ووكرا ومخزنا بوسط وشمال سيناء عثر بداخلها على ذخائر ومتفجرات فيما تمكن عناصر الهندسة العسكرية من تفجير 64 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات الامن المصرية على محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات.



من جهة ثانية لفت البيان إلى أنه تم تدمير 15 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها التسلل عبر الحدود الغربية و17 عربة أخرى في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.



وجاء في البيان ان عناصر حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجى الغربي ضبطوا 1490 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر ومليوني قرص مخدر و 11 عربة دفع رباعى تستخدم فى أعمال التهريب كما تم إحباط محاولة تسلل 1900 فرد بطرق غير شرعية عبر الحدود الغربية.



وتواصل القوات المصرية عمليتها العسكرية الشاملة ضد الارهاب “سيناء 2018” حيث تمكنت خلالها من القضاء على المئات من الارهابيين وتدمير مخابئهم وأدواتهم الاجرامية.