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القوات المصرية تقضي على 15 إرهابياً في مناطق سيناء

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم القضاء على 15 ارهابيا وضبط كميات كبيرة من المتفجرات خلال عمليات التمشيط والمداهمة الجارية في اطار عملية سيناء 2018 لمكافحة الإرهاب.

وجاء في البيان رقم 7 الصادر صباح اليوم عن القوات المسلحة المصرية بشأن العملية الشاملة التي تجري في مناطق سيناء إن القوات “ضبطت عددا من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية بحوزة الإرهابيين ودمرت مخابىء لهم وعثرت على أكثر من 1500 كيلو غرام من مادة السي فور وال تي ان تي شديدتي الانفجار”.

وأوضح البيان “انه تم تدمير فتحة نفق فى المنطقة الحدودية شمال سيناء وعدد من الحفر وخنادق المواصلات التى تستخدمها العناصر الإرهابية بمناطق العمليات إضافة إلى القبض على 153 شخصا من المطلوبين والمشتبه بهم من بينهم جنسيات أجنبية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وأضاف البيان إنه “تم تفكيك وتفجير 63 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف قوات الجيش بمناطق العمليات ” مشيرا إلى أن القوات البحرية تقوم على امتداد السواحل بتفتيش كل السفن والعائمات المشتبه بها مع قطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر الإرهابية بالتزامن مع قيام الوحدات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال المداهمات وتفتيش البؤر الإرهابية بالمناطق الساحلية.

وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت فى التاسع من الشهر الجارى اطلاق عملية عسكرية وسط وشمال سيناء تحت اسم /سيناء 2018/ للقضاء على الإرهاب والعناصر الارهابية التى تهدد أمن واستقرار مصر.

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