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القوات المصرية تقضي على 12 إرهابيا في شمال سيناء

قضت القوات المصرية اليوم على 12 ارهابيا خلال استهداف مواقعهم بضربات جوية في شمال سيناء.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع المصرية: “إنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى القضاء على البؤر الإرهابية واستهداف مواقع تجمع العناصر التكفيرية في سيناء وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة بشأن تجمع قياد ات لما يسمى بتنظيم “أنصار بيت المقدس” قامت القوات الجوية بتنفيذ قصف مركز أسفر عن مقتل 12 تكفيريا شديدي الخطورة وتدمير أربع عربات دفع رباعي خاصة بعناصر التنظيم”.

وفي وقت سابق اليوم أعلن مصدر عسكري مصري أن الضربة الجوية التي استهدفت تجمع تنظيم “أنصار بيت المقدس : الارهابي بشمال سيناء أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين يعتبرون متزعمين رئيسيين في صفوفه.

يذكر أن القوات المصرية قضت أمس على ثلاثة إرهابيين واعتقلت نحو عشرين من المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية في سيناء.

وكالات

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