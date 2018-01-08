القوات المصرية تقضي على ثمانية إرهابيين شمال سيناء
قضت قوات الأمن المصرية اليوم على ثمانية إرهابيين خلال عملية مداهمة شمال سيناء.
وقالت مصادر أمنية مصرية: إن” قوات الأمن داهمت أحد الأوكار الإرهابية بناء على معلومات وتحريات وصلت إلى الأجهزة الأمنية تؤكد وجود مجموعة من العناصر الإرهابية في احدى الشاليهات بمنطقة السعد شرق مدينة العريش بشمال سيناء”.
وأكدت المصادر أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على ثمانية إرهابيين خلال عملية المداهمة.
وكانت قوات الأمن المصرية قضت قبل عشرة أيام على 3 إرهابيين في سيناء التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية من تنظيم داعش وجماعة الإخوان المسلمين وتقوم بمهاجمة مراكز الجيش المصري ومؤسسات الدولة ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
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