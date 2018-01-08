القوات المصرية تقضي على ثمانية إرهابيين شمال سيناء

وقالت مصادر أمنية مصرية: إن” قوات الأمن داهمت أحد الأوكار الإرهابية بناء على معلومات وتحريات وصلت إلى الأجهزة الأمنية تؤكد وجود مجموعة من العناصر الإرهابية في احدى الشاليهات بمنطقة السعد شرق مدينة العريش بشمال سيناء”.

وقالت مصادر أمنية مصرية: إن” قوات الأمن داهمت أحد الأوكار الإرهابية بناء على معلومات وتحريات وصلت إلى الأجهزة الأمنية تؤكد وجود مجموعة من العناصر الإرهابية في احدى الشاليهات بمنطقة السعد شرق مدينة العريش بشمال سيناء”.