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القوات المصرية تقضي على ثلاثة إرهابيين وسط سيناء

أعلنت وزارة الدفاع المصرية اليوم أن القوات المصرية قضت على 3 إرهابيين وسط سيناء.القوات المصرية تقضي على ثلاثة إرهابيين وسط سيناء
وقالت الوزارة في بيان إنه “استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية وسط سيناء تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى بالتعاون مع القوات الجوية من القضاء على 3 عناصر تكفيريين والقبض على آخر”.
وجاء في البيان أنه تم “تدمير عربة دفع رباعى و5 مخازن تحتوى على كميات من المواد المتفجرة والذخائر للإرهابيين”.
وكانت قوات الأمن المصرية قضت أمس على 4 إرهابيين خلال اشتباك معهم في منطقة جبلبانة بمحافظة الاسماعيلية.

المصدر: سانا

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