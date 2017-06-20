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القوات المصرية تقضي على ثلاثة إرهابيين في سيناء

قضت القوات المصرية على ثلاثة إرهابيين واعتقلت نحو عشرين من المشتبه بهم خلال عمليات أمنية في سيناء.

ونقل موقع اليوم السابع عن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية تامر الرفاعي قوله أمس إن “قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء تمكنت من القضاء على ثلاثة عناصر تكفيرية” مشيرا إلى أنه تم القبض على 23 من المشتبه بهم خلال العمليات.

وتشهد محافظات مصرية عدة وخاصة سيناء عمليات إرهابية تستهدف عناصر الجيش والأمن المصريين والمواطنين المدنيين ينفذها إرهابيون تابعون لتنظيمي “داعش” و”الإخوان المسلمين”.

وكالات

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