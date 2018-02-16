القوات المصرية تعلن ضبط بؤرة إرهابية وسط سيناء

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية ضبط بؤرة إرهابية شديدة الخطورة وسط سيناء في إطار العملية الشاملة التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية.

وأفادت القوات المصرية في بيان صباح اليوم بالقضاء على 3 عناصر تكفيرية من أبرز المطلوبين والقبض على 224 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم وضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة عدد من المعتقلين.