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القوات المصرية تعلن ضبط بؤرة إرهابية وسط سيناء

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية ضبط بؤرة إرهابية شديدة الخطورة وسط سيناء في إطار العملية الشاملة التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين بالتعاون مع المجموعات القتالية والأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية.

وأفادت القوات المصرية في بيان صباح اليوم بالقضاء على 3 عناصر تكفيرية من أبرز المطلوبين والقبض على 224 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم وضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة عدد من المعتقلين.

وأوضح البيان انه تم تدمير 150 ملجأ عثر بداخلها على كميات كبيرة من المواد المخدرة وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من المواد الغذائية الخاصة بالعناصر الإرهابية واكتشاف وتفجير 28 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة.

وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت صباح الجمعة الماضي إطلاق العملية العسكرية الشاملة للقضاء على الإرهاب واقتلاع العناصر الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار مصر.

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