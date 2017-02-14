السيطرة على معمل حيان ومحطة جحار والمدرسة والمستوصف في منطقة البيارات بريف حمص
تشكيل فريق عمل مركزي لوضع آلية لضبط توزيع المشتقات النفطية ومعالجة أوضاع العاملين في دير الزور والرقة وإدلب
خرق لفصائل الجنوب في درعا يستبق اجتماع أستانة
«الإخوان» تخسر الملايين من أموالها في عملية نصب
تشكيل وفد «المعارضة» يصدع صفوفها
«الإدارة الذاتية» تصادر ممتلكات المسيحيين في المالكية
بعد الحصول على المساعدات.. مسلحو الحولة يغلقون معبر السمعليل
عصابة «تحرير الشام» تطلق حرب إقصاء ضد عصابة «لواء الأقصى»
لافروف: نأمل أن نحصل على تعاون أكبر مع الإدارة الأمريكية الجديدة بما يخص مكافحة الإرهاب
إلقاء القبض على ثلاثة من جماعة الإرهابي الأسير في صيدا بلبنان
القبض على مروجي مخدرات بدمشق وبحوزتهما 31 كغ من مادة الحشيش
موقع إسرائيلي يكشف عن اتصالات مستمرة بين مشيخة قطر والكيان الصهيوني
الحكومة السورية تؤكد استعدادها لمبادلة مسجونين بمختطفين لدى المجموعات الإرهابية
263 جريمة غسل أموال يتم التحقيق فيها منذ العام الماضي و96 أخرى تمت إحالتها للقضاء
الرئيس الأسد يصدر القانون رقم ٤ لعام ٢٠١٧، القاضي بتعديل عدد من مواد قانون الأحوال المدنية

القوات المصرية تعلن الإفراج عن المختطفين المصريين بليبيا

تمكنت القوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي من الإفراج عن 13 مصريا كانوا مختطفين لدى إحدى المجموعات الإرهابية المسلحة بمنطقة أجدابيا الليبية.

وذكر بيان لوزارة الدفاع المصرية اليوم أنه “تم الاتصال بذويهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم وعودتهم للبلاد”.

وتوجهت القوات المسلحة المصرية بالشكر للقيادة العامة للجيش الليبي على التعاون المثمر والبناء في إنهاء أزمة المختطفين المصريين.

وكان تنظيم “داعش” الإرهابي أعدم 21 مصريا ذبحا في ليبيا في شباط عام 2015 بعد اختطافهم.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.