القوات المصرية تعلن الإفراج عن المختطفين المصريين بليبيا

تمكنت القوات المسلحة المصرية بالتنسيق مع القيادة العامة للجيش الليبي من الإفراج عن 13 مصريا كانوا مختطفين لدى إحدى المجموعات الإرهابية المسلحة بمنطقة أجدابيا الليبية.



وذكر بيان لوزارة الدفاع المصرية اليوم أنه “تم الاتصال بذويهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم وعودتهم للبلاد”.



وتوجهت القوات المسلحة المصرية بالشكر للقيادة العامة للجيش الليبي على التعاون المثمر والبناء في إنهاء أزمة المختطفين المصريين.



وكان تنظيم “داعش” الإرهابي أعدم 21 مصريا ذبحا في ليبيا في شباط عام 2015 بعد اختطافهم.

وكالات