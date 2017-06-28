القوات المصرية تدمر 12 سيارة أسلحة على الحدود مع ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع المصرية أن القوات الجوية دمرت أمس 12 سيارة محملة بالأسلحة والذخائر والمواد المهربة عبر الحدود الغربية مع ليبيا.



ونقل موقع “اليوم السابع” عن القوات المسلحة المصرية قولها في بيان.. “بأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية وهناك تتبعت أهدافا معادية وتعاملت معها ما أسفر عن استهداف وتدمير 12 سيارة دفع رباعى محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة”.



وجاء في البيان.. أن العملية استمرت أكثر من 12 ساعة وأن القوات المصرية تقوم بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



وكانت القوات الجوية المصرية استهدفت في ايار الماضي معسكرات وأوكارا للعناصر الإرهابية المرتبطة بتنظيم “داعش” شرق مدينة درنة الليبية.

وكالات