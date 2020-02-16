القوات المسلحة اليمنية تُسقط طائرة حربية من طراز “تورنيدو” تابعة لـ “التحالف العربي”

أسقطت القوات المسلحة اليمنية الجمعة 14/2/2020، طائرة حربية تابعة لـ “التحالف العربي” بقيادة السعودية، والذي يشن حرباً على اليمن منذ سنوات.



ووفقاً لقناة “المسيرة” اليمنية، فإن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أكد في بيان، إسقاط طائرة تابعة لـ “التحالف العربي” من نوع “تورنيدو” في محافظة الجوف شمال اليمن.



ولفت سريع في بيانه إلى أن “الطائرة تم إسقاطها أثناء تنفيذها مهام عدوانية ضد اليمن، وذلك من خلال استهدافها بصاروخ أرض جو متطور مدعوم بتقنية حديثة”.

وأضاف سريع مشدداً على أن “سماء اليمن ليست للنزهة وعلى العدو أن يحسب ألف حساب لذلك”.



وكان سريع قد أصدر بياناً مطلع شهر شباط الجاري، أكد فيه أن أكثر من 26 صاروخ يمني، تم إطلاقهم باتجاه السعودية في الفترة الممتدة من 25 إلى 30 كانون الثاني الفائت، مبيناً أن الصواريخ استهدفت مطارات ومنشآت تابعة لشركة “أرامكو”، وموقعين حساسين في العمق السعودي.



تجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطارات وقواعد عسكرية في السعودية بين الحين والآخر، رداً على القصف السعودي المتواصل منذ أكثر من 5 سنوات، إذ يعيش اليمن أوضاعاً سيئة، وذلك لأن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.