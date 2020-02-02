القوات المسلحة اليمنية تعلن: 26 صاروخ طال السعودية في 7 أيام فقط

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع أن عدد الصواريخ اليمنية التي طالت السعودية خلال 7 أيام فقط، بلغ 26 صاروخ.



ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن سريع لفت إلى أن الصواريخ تم إطلاقها باتجاه الأراضي السعودية في الفترة من 25 إلى 30 كانون الثاني الفائت.



ولفت سريع إلى أن القصف الصاروخي استهدف مطارات أبها وجيزان ونجران وخميس مشيط، ومنشآت تابعة لشركة “أرامكو”، وموقعين حساسين في العمق السعودي.



وشدد سريع على أن الهجمات المذكورة جاءت رداً على ضربات جوية نفذها “التحالف العربي” بقيادة السعودية داخل اليمن.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أصدرت بياناً يوم الأربعاء الفائت، أعلنت فيه عن شنها هجوماً واسعاً على مواقع في العمق السعودي طال منشآت لشركة “أرامكو” النفطية ومطارين وقاعدة عسكرية.



جدير بالذكر أن القوات المسلحة اليمنية تستهدف مطارات وقواعد عسكرية في السعودية بين الحين والآخر، رداً على القصف السعودي المتواصل منذ أكثر من 5 سنوات، إذ يعيش اليمن أوضاعاً سيئة، وذلك لأن “التحالف العربي” الذي تنضوي في صفوفه عدد من البلدان العربية، يشن منذ شهر آذار عام 2015 الفائت، غارات على مناطق متفرقة في اليمن، بذريعة محاربة “الحوثيين”، الأمر الذي أودى بحياة آلاف اليمنيين جلهم من الأطفال والنساء وسط انتشار مرض الكوليرا والأمراض المعدية والمجاعة نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه السعودية.