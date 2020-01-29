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القوات المسلحة اليمنية تعلن استهدافها منشآت لشركة ” أرامكو ” رداً على القصف السعودي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن شنها هجوماً واسعاً على مواقع في العمق السعودي طال منشآت لشركة ” أرامكو ” النفطية ومطارين وقاعدة عسكرية.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان أصدره  اليوم الأربعاء: “رداً  على التصعيد الجوي للعدوان نفذت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير عمليات نوعية”.

وأوضح البيان أنه تم استهداف منشآت لشركة “أرامكو” في منطقة جازان ومطاري أبها وجازان وقاعدة خميس مشيط و”أهدافاً  حساسة” أخرى في “العمق السعودي بعدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة”.

وجدد العميد سريع في البيان تأكيد القوات المسلحة اليمنية “استمرارها في العملِ من أجلِ تحرير كافة أراضي الجمهورية حتى تحقيقِ الاستقلال”.. مضيفاً “تؤكد القوات المسلحة أنها ليست في معركة مع أحدٍ من أبناء الوطنِ الشرفاءِ وإنما دفاعاً عن بلدِنا من العدوانِ الخارجيّ وأتباعه من العملاء والخونة الذين ندعوهم إلى العودة إلى جادة الصواب، فالوطنُ يتسعُ لجميعِ أبنائه وأيدينا ممدودةٌ للجميع”.

وأضاف “سريع”، “بعون الله تعالى تمكنتْ قواتُنا المسلحةُ من التصدي لمسار عدواني كبير كان يستهدف العاصمةَ صنعاء وشنت على إثره هجوماً معاكساً أدى إلى تحرير كافة مناطقَ نهم.. وتكبيد قوات العدوّ خسائر فادحةٍ في العتاد والأرواحِ”.

وأكد سريع أن “القوات المسلحة استمرت في تقدّمها وصولاً إلى غرب مدينة مأرب، إضافةً إلى تحرير عددٍ من مديريات محافظتي مأرب والجوف، بمساحةٍ إجماليةٍ تقدر بأكثر من 2500كم مربع طولاً وعرضاً” مشيراً إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى في صفوف “قوات العدو”.

تجدر الإشارة إلى أن الجانب السعودي لم يصدر أي تعقيب على هذا الإعلان، حتى ساعة إعداد التقرير.