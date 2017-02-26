القوات العراقية تواصل تقدمها في الجانب الجنوبي للساحل الأيمن من الموصل

واصلت القوات العراقية عملياتها باتجاه الساحل الأيمن للموصل محققة المزيد من التقدم في مواجهة إرهابيي تنظيم “داعش”.



ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي “واع” عن قوات جهاز مكافحة الإرهاب قولها في بيان لها .. إن القوات “باشرت بعد تحرير أحياء المأمون والمنصور والمجمع السكني بتحركها باتجاه الجانب الجنوبي للساحل الأيمن في مدينة الموصل” مضيفة.. ان “تنظيم داعش الإرهابي لجأ بعد هزائمه المتلاحقة إلى اتخاذ المدنيين دروعا بشرية في محاولة منه لوقف زحف القوات المشتركة”.



بدوره أعلن إعلام الحشد الشعبي في بيان له أن قوات الحشد تمكنت أمس من اقتحام قرية العبرة الصغيرة غرب تلعفر لتحريرها من إرهابيي “داعش”.



وكانت قوات الحشد الشعبي اقتحمت الليلة الماضية قرية أم المصايد شرق تلعفر بعد تطويقها من جميع الجوانب كما فجرت سيارة مفخخة لإرهابيي “داعش” في أطراف القرية.



ومن جهة ثانية أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار بأن أربعة من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي قتلوا إثر ضربات جوية نفذها طيران الجيش العراقي غرب المحافظة.



وأوضح المصدر أن طيران الجيش وجه ضربات جوية لمنزل كان عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي يستخدمونه كموقع لهم في قضاء “عنه” غرب محافظة الأنبار مشيرا إلى أن الضربات أدت أيضا إلى تدمير عدد من العجلات والاليات الحربية كانت متوقفة قرب المنزل لحظة استهدافه.

وكالات