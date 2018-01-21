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القوات العراقية تنفذ عملية تفتيش شمال الأنبار بحثاً عن إرهابيين

نفذت القوات الأمنية العراقية عملية تفتيش واسعة في منطقة البوذياب في محافظة الأنبار غرب العراق بحثا عن إرهابيين.

وقال مصدر عسكري عراقي في حديث لـ السومرية نيوز: إن “القوات الأمنية من الجيش والعشائر بدأت مساء أمس عملية واسعة في منطقة البوذياب شمال الرمادي بحثا عن خلايا نائمة لتنظيم داعش الإرهابي استهدفت منزل ضابط في الشرطة”.

وفي سياق متصل بين المصدر أن الهجوم الذي تعرض له منزل الضابط في منطقة البوذياب أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد عائلته وإصابة أربعة آخرين بجروح مشيرا إلى أن مسلحين مجهولين هاجموا المنزل فيما طوقت قوة أمنية مكان الحادث.

وكان أربعة أطفال عراقيين أصيبوا بجروح أمس جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش غرب مدينة الرمادي في الأنبار.

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