القوات العراقية تلقي القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار

ألقت القوات العراقية اليوم القبض على إرهابيين اثنين في محافظة الأنبار غرب العراق.

ونقل موقع السومرية نيوز عن وزارة الدفاع العراقية قولها في بيان: ” إن مفارز فوج استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستنادا إلى معلومات استخبارية تمكنت من القبض على اثنين من الإرهابيين أحدهما في عامرية الفلوجة والآخر في كمين محكم نصب له في سيطرة البوريشة بالرمادي في الأنبار وهما مطلوبان للقضاء بتهم الإرهاب”.



وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها العسكرية لملاحقة والقضاء على فلول إرهابيى داعش فى المدن العراقية بعد الإعلان عن تحرير أغلب الأراضي العراقية من التنظيم الإرهابي أواخر العام الماضي.