القوات العراقية تكشف سبب التحشيد العسكري على الحدود مع سورية

أكدت خلية الإعلام الحربي العراقية أن سبب تحشيد القوات العراق على الحدود مع سورية هو اعتداءات تنظيم داعش على الجانب الآخر من الحدود شمال الفرات.

وقالت الخلية في بيان صدر السبت23/12/2017 “توضح قيادة العمليات المشتركة أن الحدود العراقية السورية تحت السيطرة العراقية، وبحماية قوات الحدود والجيش العراقي ولم تهاجم من داخل الحدود السورية”.

وقالت الخلية في بيان صدر السبت23/12/2017 “توضح قيادة العمليات المشتركة أن الحدود العراقية السورية تحت السيطرة العراقية، وبحماية قوات الحدود والجيش العراقي ولم تهاجم من داخل الحدود السورية”.