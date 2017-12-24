القوات العراقية تكشف سبب التحشيد العسكري على الحدود مع سورية
أكدت خلية الإعلام الحربي العراقية أن سبب تحشيد القوات العراق على الحدود مع سورية هو اعتداءات تنظيم داعش على الجانب الآخر من الحدود شمال الفرات.
وقالت الخلية في بيان صدر السبت23/12/2017 “توضح قيادة العمليات المشتركة أن الحدود العراقية السورية تحت السيطرة العراقية، وبحماية قوات الحدود والجيش العراقي ولم تهاجم من داخل الحدود السورية”.
وكان قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح أعلن، أمس الجمعة، عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود العراقية السورية، مضيفا أن عدة نقاط تابعة لحرس الحدود العراقية هوجمت بسبب “تأخر” الإسناد من القوات الأمنية.
المصدر : RT
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