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القوات العراقية تقضي على 10 إرهابيين في الأنبار

قضت القوات العراقية على 10 من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي واعتقلت 5 آخرين خلال عمليات إنزال جوي في منطقتي الرطبة ووادي حوران في محافظة الأنبار غرب العراق.


ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقية يحيى رسول قوله في تغريدة عبر تويتر اليوم “نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عمليات إنزال جوي في مناطق الرطبة ووادي حوران في محافظة الأنبار استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة” مضيفا أنه تم القضاء على 10 إرهابيين وإلقاء القبض على 5 آخرين وتدمير عدد من المقرات.


وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول “داعش” في أنحاء البلاد لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.