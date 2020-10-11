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القوات العراقية تعتقل قيادي بارز في “داعش” من خلال عملية إنزال جوي في كركوك

القوات العراقية تعتقل قيادي بارز في “داعش” من خلال عملية إنزال جوي في كركوك

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن القوات العراقية نفذت، عملية إنزال جوي، لاعتقال قيادي بارز في تنظيم “داعش”، وذلك في محافظة كركوك شمالي العراق.


وغرّد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس السبت، على موقع “تويتر”، قائلاً: “بعملية إنزال جوي، تمكنت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، من إلقاء القبض على قيادي بارز في عصابات داعـش المدعو (ر.ح)، في وادي زغيتون جنوب غربي محافظة كركوك، فجر اليوم السبت”.

وكانت وزارة الداخلية العراقية أصدرت قبل أيام بياناً، أعلنت فيه عن القبض على مسؤول ما يسمى بـ “جهاز استخبارات تنظيم داعش” ومعاونه، وذلك في بغداد.

أيضاً، مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق تمكنت الأسبوع الفائت، من إلقاء القبض على عائلة معروفة بأن لها أبناء ينتمون لتنظيم “داعش”، وذلك أثناء تسللها من الحدود مع سورية بمساعدة “مهربين”.

تجدر الإشارة إلى أن القوات العراقية تواصل عمليات التفتيش والمداهمات لضمان خلو البلاد من بقايا تنظيم “داعش”، والقضاء على فلوله خاصة عند الحدود العراقية ـ السورية، ومنعه من التسلل عبر الحدود.