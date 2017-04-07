القوات العراقية تطهر منطقتين غرب الأنبار من تنظيم “داعش” الإرهابي

سيطرت القوات العراقية على منطقتي أم الوز والمدهم ومخازن حديثة غرب محافظة الأنبار بعد معارك مع إرهابيي تنظيم “داعش”.



وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاسم المحمدي في حديث صحفي.. إن “قطعات الجيش التابعة لعمليات الجزيرة والفرقة السابعة والعشائر تمكنت اليوم من تطهير منطقتي أم الوز والمدهم ومخازن حديثة غرب الأنبار من إرهابيي تنظيم داعش”.



من جانبه أكد قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن نومان عبد الزوبعي أن “عملية تطهير المنطقتين أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير خمس سيارات يقودها انتحاريون إضافة إلى تدمير منصات صواريخ”.



وفي وقت سابق اليوم استعادت القوات العراقية السيطرة على حي اليرموك الثانية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي.



ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قوله في بيان إن “قوات مكافحة الإرهاب استعادت السيطرة على حي اليرموك الثانية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مباني الحي بعد تكبيد إرهابيي تنظيم داعش خسائر بالأرواح والمعدات”.



وكانت القوات العراقية استعادت أمس السيطرة على حي المغرب في الساحل الأيمن لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكالات