القوات العراقية تطلق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا “داعش” الإرهابي في ديالي

بدأت القوات العراقية اليوم عملية عسكرية واسعة النطاق لتعقب خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي النائمة شمال شرق محافظة ديالي العراقية.

وقال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في حديث لموقع السومرية نيوز .. “إن قوات أمنية مشتركة مدعومة بالحشد الشعبي أطلقت صباح اليوم عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش النائمة في قرية توكل والبساتين المحيطة بها ضمن قاطع شمال قضاء المقدادية شمال شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالي”.

وأضاف العزاوي .. “ان العملية تجري ضمن استراتيجية عمليات دجلة في تمشيط أي منطقة تنشط بها خلايا داعش النائمة والعمل على استئصال الإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمان”.

وكانت عمليات دجلة نفذت سلسلة عمليات تمشيط واسعة خلال الأشهر الماضية لتعقب خلايا “داعش” في مناطق عدة في ديالي.

من جهة ثانية أفاد مصدر أمني عراقي في محافظة صلاح الدين بأن ثلاثة من إرهابيي “داعش” بينهم متزعم قتلوا أمس بانفجار عبوة ناسفة شرق المحافظة.

وقال المصدر .. “إن ثلاثة من عناصر داعش بينهم ما يسمى مسؤول الأمن في ولاية ديالي كانوا ينقلون عبوة ناسفة داخل مركبة إلا أن العبوة انفجرت أثناء مرورهم بمنطقة مطيبيجة بين محافظتي صلاح الدين وديالي ما أسفر عن مقتلهم في الحال”.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن يوم السبت الماضي عن تحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق من تنظيم “داعش” الإرهابي بالكامل بعد عملية عسكرية واسعة النطاق استمرت نحو 9 أشهر فيما تواصل القوات العراقية تطهير باقي مناطق البلاد من إرهابيي “داعش”.