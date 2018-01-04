القوات العراقية تطلق عملية عسكرية لتطهير مناطق غرب كركوك من (داعش)

أطلقت القوات العراقية المشتركة عملية عسكرية واسعة في مناطق غرب وجنوب كركوك لتطهيرها من إرهابيي “داعش” .

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن المتحدث باسم الحشد الشعبي في محور الشمال علي الحسيني قوله اليوم إن “قطعات الجيش العراقي والحشد الشعبي وبمساندة سلاح الجو شرعوا بعملية تطهير واسعة في مناطق غرب كركوك وجنوبها وصولا الى شرق محافظة صلاح الدين” .