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القوات العراقية تضبط مجموعة إرهابية في محافظة الأنبار

ضبطت القوات العراقية مجموعة إرهابية في منطقة القائم في محافظة الانبار غرب العراق وقضت على أحد أفرادها.

ونقلت وكالة الاعلام العراقي واع عن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن قوله اليوم إن قوات حرس الحدود كشفت عن مجموعة إرهابية بواسطة الكاميرات الحرارية داخل عمق الأراضي العراقية شمال منطقة القائم في الأنبار مشيرا الى ان القوات اشتبكت معهم وتمكنت من قتل أحد الإرهابيين الذي تبين أنه يرتدي حزاماً ناسفاً.

وكانت القوات العراقية قضت أمس على 16 إرهابيا فى صحراء راوه غرب محافظة الأنبار.

من جهة ثانية أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول اليوم القبض على أربعة ارهابيين بعملية دهم في محافظة كركوك شمال العراق.

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