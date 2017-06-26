القوات العراقية تصد هجوما لـ “داعش” غرب الموصل

صدت القوات الأمنية العراقية أمس هجوما لتنظيم “داعش” الإرهابي على حي التنك غرب مدينة الموصل.



ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر امني بمحافظة الأنبار قوله إن “مجاميع تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي هاجمت حي التنك في الساحل الأيمن غربي الموصل وأن القوات الأمنية تمكنت من التصدي للهجوم وقتل عدد من المهاجمين”.



وأضاف المصدر إن “إرهابيي “داعش” تسللوا من الجهة الغربية ولكن القوات الأمنية تصدت للمهاجمين وقضت عليهم”.



وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت في وقت سابق اليوم أن تنظيم “داعش” الإرهابي يسيطر على أقل من 1 بالمئة من المدينة القديمة بالموصل مشيرة إلى قرب تحريرها بالكامل.

وكالات