القوات العراقية تسيطر على منشأة جابر بن حيان شرق ناحية بادوش بالموصل

استعادت القوات العراقية أمس السيطرة على منشأة جابر بن حيان شرق ناحية بادوش في مدينة الموصل من إرهابيي تنظيم “داعش”.



ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير يار الله قوله فى بيان ان “وحدات الفرقة 16 من الجيش العراقي حررت منشأة جابر بن حيان شرق بادوش ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر فادحة بالارواح والمعدات”.



وكانت القوات العراقية بدات في التاسع عشر من الشهر الماضى عملية تحرير الجانب الايمن من مدينة الموصل وحققت تقدما كبيرا مكبدة إرهابيي “داعش” خسائر فادحة بينما أعلنت استعادة الجانب الايسر من المدينة بالكامل في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي.

وكالات