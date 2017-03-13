الرئيس الأسد يستقبل وفداً لبرلمانيين أوروبيين
«النصرة» تتبنّى تفجيرَي دمشق... وأنقرة وباريس تدينان
الجيش يسيطر على السجن المركزي و«المكتب الأمني» للإرهابيين في القابون
طيران “التحالف الدولي” يرتكب مجزرة جديدة في منطقة الكسرات بريف الرقة
قضية الوعر على أبواب الحل: ضمانات أقوى للتسوية
تعليمات حكومية جديدة بشأن تسليم رواتب الموظفين في المناطق الساخنة
تاريخ مقبرة الباب الصغير التي حصل فيها التفجير
الجيش يتقدم شرقي العاصمة ويستعيد البرغوثية في ريف حماة ويوجع الدواعش في دير الزور وريفها
«الديمقراطية» تتقدم على «درع الفرات» شمال حلب وعلى داعش بريف الرقة
مقابلة قناة “فينيكس” الصينية مع الرئيس الأسد
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تماطل في التحقيق باستخدام الإرهابيين أسلحة كيميائية في حلب
سورية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإلزام تركيا سحب قواتها الغازية للأراضي السورية فورا
التواجد الأميركي في سورية:
قواتنا تضبط سيارة ذخيرة تركية على محور الصبورة ـ أثريا
لقاء استانا سيبحث في انشاء مجموعة عمل لتبادل الاسرى ومناقشة تنظيم لجنة دستورية

القوات العراقية تسيطر على منشأة جابر بن حيان شرق ناحية بادوش بالموصل

استعادت القوات العراقية أمس السيطرة على منشأة جابر بن حيان شرق ناحية بادوش في مدينة الموصل من إرهابيي تنظيم “داعش”.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير يار الله قوله فى بيان ان “وحدات الفرقة 16 من الجيش العراقي حررت منشأة جابر بن حيان شرق بادوش ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها بعد تكبيد العدو خسائر فادحة بالارواح والمعدات”.

وكانت القوات العراقية بدات في التاسع عشر من الشهر الماضى عملية تحرير الجانب الايمن من مدينة الموصل وحققت تقدما كبيرا مكبدة إرهابيي “داعش” خسائر فادحة بينما أعلنت استعادة الجانب الايسر من المدينة بالكامل في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.