القوات العراقية تسيطر على حي باب سنجار في الساحل الأيمن للموصل

استعادت القوات العراقية السيطرة على حي باب سنجار في الساحل الأيمن لمدينة الموصل بمحافظة نينوى من تنظيم “داعش” الإرهابي.



وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير يار الله في بيان أمس “إن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت اليوم حي باب سنجار في الساحل الأيمن لمدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه”.



وأشار يار الله إلى أن قطعات فرقة المشاة الخامسة عشرة حررت قرى البوير واللزاكة والسلام والمنصور ومنشأة المنصور للتصنيع العسكري ومحطة تصفية مياه البوير شرق طريق الكسك المحلبية غرب الموصل بعد معارك مع إرهابيي تنظيم داعش أسفرت عن مقتل عدد منهم.



وتشهد محافظة نينوى منذ 17 تشرين الأول الماضي عمليات عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي وقد تمكنت القوات العراقية من تحرير الساحل الأيسر للمدينة بالكامل وتقترب حاليا من إعلان تحرير الساحل الايمن.

وكالات