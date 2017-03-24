القوات العراقية تسيطر على حي اليابسات في الساحل الأيمن للموصل

سيطرت القوات العراقية على حي اليابسات في الساحل الأيمن لمدينة الموصل بعد معارك مع إرهابيي تنظيم “داعش”.



وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير يارالله في بيان.. “إن قوات مكافحة الارهاب حررت حي اليابسات ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد العدو خسائر فادحة بالأرواح والمعدات”.



وكانت قيادة عمليات قادمون يا نينوى أعلنت امس السيطرة على جسر ومحطة ماء بادوش.



وتواصل القوات المشتركة بمساندة الطيران الحربى عملية تحرير مدينة الموصل من إرهابيي “داعش” حيث سيطرت على العديد من أحياء الجانب الأيمن بعدما حررت الجانب الايسر بالكامل فى كانون الثانى الماضي.



-كما دمرت القوات العراقية معسكرا لتنظيم “داعش” الإرهابي جنوب شرق الرطبة في محافظة الأنبار غرب العراق.



ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي قوله اليوم.. “ان قوة من الجيش نفذت عمليات مداهمة وتفتيش في أودية القذف والعزيمي واتبل جنوب شرق مدينة الرطبة” مبينا انه تم خلال العملية تدمير وحرق ستة مخيمات لإرهابيي “داعش” وتدمير آلية ودراجتين وقتل أحد الإرهابيين.



ولا تزال القوات العراقية تواصل عملياتها العسكرية في محافظة نينوى شمال العراق لطرد إرهابيي “داعش” من الساحل الأيمن لمدينة الموصل وحققت خلال الأسابيع الماضية تقدما كبيرا وحررت العديد من الأحياء والمناطق.

وكالات