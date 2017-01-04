القوات العراقية تسيطر على حي الميثاق شرق الموصل

استعادت القوات العراقية السيطرة على حي الميثاق شرق مدينة الموصل ومنطقة تجارية شرق المدينة بعد دحر إرهابيي “داعش” منهما.



ونقلت وسائل إعلام عراقية عن العقيد في الجيش العراقي مصطفى النادري قوله اليوم..”إن القوات الأمنية وسعت تقدمها الميداني وسيطرت على حي الميثاق شرق الموصل كما سيطرت على منطقة المعارض والمجمع التجاري للمواد الاحتياطية جنوب حي التاميم شرق المدينة بعد دحر إرهابيي داعش”.



وكانت القوات العراقية بدأت مؤخرا المرحلة الثانية من الحملة العسكرية الرامية إلى استعادة الموصل من إرهابيي تنظيم “داعش” حيث تقدمت في عدد من الأحياء بالمدينة.



كما أعلن النادري عن مقتل 7 جنود عراقيين بهجوم إرهابي انتحاري أثناء العمليات العسكرية في حي الميثاق شرق الموصل.



من جهة أخرى قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بسقوط قذيفة هاون على منزل ضمن منطقة الرضوانية غرب العاصمة العراقية بغداد.



وكان ثلاثة عراقيين قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون أمس بتفجير ارهابي انتحاري غرب مدينة الرمادي في محافظة الأنبار غرب العراق.



إلى ذلك أفرج أمس عن الصحفية العراقية افراح شوقي التي خطفت من منزلها على أيدي مسلحين مجهولين .



وقال مصدر أمني عراقي.. إن “المجموعة المسلحة التي اختطفت الصحفية شوقي أطلقت سراحها مساء أمس في العاصمة بغداد بعد تسعة أيام على اختطافها من منزلها في منطقة السيدية جنوب بغداد”.

وكالات