القوات العراقية تستعيد معسكر الغزلاني بالكامل من إرهابيي “داعش” وتتقدم نحو أحياء الجانب الأيمن للموصل
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القوات العراقية تستعيد معسكر الغزلاني بالكامل من إرهابيي “داعش” وتتقدم نحو أحياء الجانب الأيمن للموصل

استعادت القوات العراقية اليوم السيطرة على معسكر الغزلاني جنوب غرب الموصل بالكامل من تنظيم “داعش” الارهابي بعد اقل من 24 ساعة على إعلان استعادة مطار الموصل بالكامل.

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي واع عن خلية الإعلام الحربي قولها في بيان: إن “قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت معسكر الغزلاني جنوب غرب الموصل بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه وكبدت تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح”.

إلى ذلك تقدمت القوات العراقية نحو حي الطيران وهو أول أحياء الجانب الأيمن في مدينة الموصل.

وكانت القوات العراقية استعادت امس السيطرة على مطار مدينة الموصل بالكامل من تنظيم “داعش” الإرهابي وكبدت الإرهابيين خسائر بالأرواح والمعدات.

وكالات

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