القوات العراقية تستعيد مبنى محافظة نينوى ودوائر حكومية من إرهابيي داعش

استعادت القوات العراقية المشتركة اليوم مبنى محافظة نينوى ودوائر حكومية أخرى من سيطرة ارهابيي داعش ورفعت العلم العراقي فوقها وسط مدينة الموصل.



وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان له اليوم أورده موقع السومرية نيوز: إن “القوات الأمنية المشتركة تمكنت من تحرير مبنى محافظة نينوى ومجلس المحافظة الجديد ومبنى قائممقامية الموصل ورفع العلم العراقي فوقها إضافة إلى تحرير دوائر الزراعة والتخطيط العمراني وعقارات الدولة”.



وأشار يار الله إلى أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من فرض سيطرتها على الجسر الثاني جسر الحرية وسط مدينة الموصل ضمن المحور الشرقي لعملية استعادة المدينة ورفع العلم العراقي فوقه وكبدت الإرهابيين خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات” لافتا الى ان هذه القوات تمكنت أيضا من تحرير حي الصدرية في الجانب الأيسر من الموصل.



كما أعلن يار الله في بيان آخر عن اقتحام جامعة الموصل في الساحل الأيسر للمدينة وفرض السيطرة على عدد من ابنيتها لافتا إلى أن قوات مكافحة الإرهاب تمكنت أيضا من فرض السيطرة على مجمع الكفاءات عند مدخل جامعة الموصل في الساحل الأيسر للمدينة وتم رفع العلم العراقي فوق مبانيه.



إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقي في بيان اليوم عن إقدام إرهابيي “داعش” على تفجير كل الجسور المتبقية على نهر دجلة وسط مدينة الموصل أثناء تقدم القوات الامنية نحو الجانب الأيمن.



وكانت القوات العراقية حررت عدة أحياء جديدة فى مدينة الموصل فى اطار عملياتها العسكرية المتواصلة هناك منذ نحو ثلاثة أشهر لطرد إرهابيي “داعش” من مدينة الموصل ومحيطها.

وكالات