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القوات العراقية تستعيد السيطرة على منفذ الوليد الحدودي مع سورية

حررت القوات العراقية المشتركة اليوم منفذ الوليد الحدودي مع سورية والشريط المتبقي بين الحدود العراقية السورية الأردنية المشتركة من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت قيادة العمليات العراقية المشتركة في بيان نقله موقع السومرية نيوز.. “إنه بتخطيط واشراف قيادة العمليات المشتركة تمكنت قوات الحدود والحشد العشائري وسلاح الجو من تحرير منفذ الوليد الحدودي والشريط الحدودي المتبقي بين الحدود السورية العراقية الأردنية”.

ولفت البيان إلى أن عمليات تحرير هذه المناطق تمت من ثلاثة محاور.

يذكر أن القوات العراقية المشتركة تواصل عملياتها العسكرية في محافظة نينوى شمال العراق لتحريرها من ارهابيي “داعش” وتمكنت في كانون الثاني الماضي من تحرير كامل الجانب الأيسر لمدينة الموصل مركز المحافظة وتخوض حالياً عمليات عسكرية مكثفة لتحرير الجانب الايمن من المدينة.

وكالات

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