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القوات العراقية تستعيد السيطرة على سبع قرى غرب الحويجة

استعادت القوات العراقية السيطرة على سبع قرى شمال ايسر الشرقاط غرب الحويجة في محافظة صلاح الدين وقضت على 25 إرهابيا من تنظيم “داعش” ودمرت سيارة مفخخة لهم.القوات العراقية تستعيد السيطرة على سبع قرى غرب الحويجة

ونقل موقع السومرية عن قوات الحشد الشعبي قولها في بيان: إنه “تم تحرير قرى عين كاوه وكنعوص وشندر العليا وحصاروك وهوشتر لالوك وشيراوه وسيسبانه شمال ايسر الشرقاط غرب الحويجة”.

وأكد البيان أنه تم “قتل أكثر من 25 عنصرا من إرهابيي داعش وإحراق سيارة مفخخة يقودها انتحاري” مشيرا إلى السيطرة على عدد من مقرات عناصر التنظيم الإرهابي داخل القرى المحررة.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن صباح اليوم عن انطلاق عملية تحرير ايسر الشرقاط والحويجة فيما اكد الناطق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي أن تحرير الحويجة سيفتح الباب واسعاً لتوجيه الضربة القاصمة لمشروع التطرف الداعشي.

مقتل متزعم في تنظيم داعش الإرهابي بالحويجة

في سياق متصل أعلن مصدر عسكري في محافظة كركوك مقتل متزعم في تنظيم داعش الإرهابي بقصف جوي للقوات العراقية جنوب غرب المحافظة.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المصدر العسكري قوله: “إن القوة الجوية العراقية قصفت اليوم مواقع لتنظيم داعش الإرهابي وسط قضاء الحويجة أسفر عنه مقتل ما يسمى (والي الحويجة) الإرهابي المدعو حسن ولي البياتي الملقب أبو هيثم”.

وأضاف المصدر: “إن تنظيم داعش بات غير قادر على مواجهة القوات العراقية في ساحات المعارك”.

يذكر أن تنظيم “داعش” الارهابي كان يتخذ من قضاء الحويجة ونواحي الرشاد والعباسي والزاب والرياض قاعدة لمهاجمة محافظة صلاح الدين وأطراف كركوك.

المصدر: سانا

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