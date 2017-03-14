القوات العراقية تستعيد السيطرة على حيي النفط والموصل الجديدة فى الساحل الأيمن لمدينة الموصل

استعادت القوات العراقية أمس السيطرة على حيي النفط والموصل الجديدة وقرية الجفال في الساحل الأيمن لمدينة الموصل من إرهابيي تنظيم ” داعش “.



وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى ” الفريق الركن عبد الأمير يار الله فى بيان.. إن ” قوات جهاز مكافحة الإرهاب حررت حي النفط في الساحل الأيمن للموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه ” مضيفا.. إن ” القوات بدأت باقتحام دور الموظفين “.



وأشار يار الله في بيان آخر إلى ان ”قوات مكافحة الإرهاب حررت حي الموصل الجديدة في الساحل الايمن من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد أن كبدت إرهابيي “داعش” خسائر فادحة بالأرواح والمعدات”.



كما أعلن يار الله في بيان أن القوات العراقية استعادت السيطرة على قرية الجفال والمجمع السكني شرق بادوش ورفعت العلم العراقي فيها بعد أن كبدت إرهابيي تنظيم ” داعش ” خسائر بالأرواح والمعدات.



وكانت القوات العراقية استعادت أمس السيطرة على منشأة جابر بن حيان شرق ناحية بادوش في الموصل من إرهابيي تنظيم ” داعش “.



من جهة أخرى أعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان عن اعتقال ما يسمى ” مسؤول الصناعات الحربية ” لتنظيم “داعش” الإرهابي ومعاونه في منطقة الكوار بالجانب الايمن من الموصل.



يذكر أن القوات العراقية بدأت في التاسع عشر من الشهر الماضي عملية تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل وحققت تقدما كبيرا مكبدة إرهابيي “داعش” خسائر فادحة بينما اعلنت استعادة الجانب الأيسر من المدينة بالكامل في الخامس والعشرين من كانون الثاني الماضي.

وكالات