القوات العراقية تستعيد السيطرة على حي وادي حجر بالساحل بالموصل

استعادت القوات العراقية السيطرة اليوم على حي وادي حجر بالكامل في الساحل الأيمن لمدينة الموصل العراقية بعد تكبيد إرهابيي تنظيم “داعش” خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.



وقال قائد العمليات العسكرية لتحرير الموصل التي تحمل اسم “قادمون يانينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان نقله موقع السومرية نيوز العراقي: إن “قوات مكافحة الإرهاب تمكنت صباح اليوم من تحرير حي وادي حجر بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيه”.



وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أكد أمس أن القوات العراقية ستلحق الهزيمة بتنظيم “داعش” الإرهابي مبينا أن هناك تقدما ميدانيا سريعا وسيطرة على جانبي الجسر الرابع في مدينة الموصل.

وكالات