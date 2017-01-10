القوات العراقية تستعيد السيطرة على حي فلسطين بالموصل وتقتل معاون متزعم تنظيم داعش

استعادت القوات العراقية أمس السيطرة على حي فلسطين بمدينة الموصل بالكامل من تنظيم “داعش” الإرهابي.



ونقل موقع السومرية نيوز الالكتروني عن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قوله في بيان: إن “قوات الشرطة الاتحادية تمكنت اليوم من تحرير حي فلسطين في الساحل الأيسر للموصل بالكامل ورفع العلم العراقي على مبانيه وذلك بعد تكبيد تنظيم “داعش” الإرهابي خسائر كبيرة”.



وكانت القوات العراقية استعادت أمس السيطرة على الضفة الشرقية للجسر الرابع على نهر دجلة في الموصل من إرهابيي “داعش”.

من جهة أخرى أعلن مصدر أمني في محافظة نينوى العراقية أمس مقتل معاون متزعم تنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية نفذتها القوات العراقية وسط مدينة الموصل.



وقال المصدر لموقع السومرية نيوز إن “القوة الجوية العراقية بالتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية نفذت ضربة جوية في الموصل وتحديداً بمنطقة الإصلاح الزراعي أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين من بينهم المدعو “أبو لؤي” معاون الإرهابي ابو بكر البغدادي”.



وكانت القوات العراقية بدأت في السابع عشر من تشرين الأول الماضي عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الموصل من إرهابيي “داعش” كما أطلقت مؤخراً المرحلة الثانية من العملية العسكرية حيث حررت خلال الأشهر الماضية العديد من أحياء المدينة إضافة إلى عشرات القرى في محيطها، مكبدة الإرهابيين خسائر فادحة.

وكالات