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القوات العراقية تستعيد السيطرة على ثلاث قرى شمال شرق الحويجة

استعادت القوات العراقية المشتركة السيطرة على ثلاث قرى شمال شرق قضاء الحويجة في محافظة كركوك من سيطرة إرهابيي تنظيم “داعش” ضمن عمليات المرحلة الثانية من تحرير كامل القضاء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن إعلام الحشد الشعبي قوله في بيان اليوم: إن “قوات الحشد الشعبي وباسناد من سلاح الجو استعادت السيطرة على قرى العصرية وعصرية تليل القمر وعصرية السطيح بالكامل من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي شمال شرق قضاء الحويجة”.

وكانت القوات العراقية المشتركة استعادت أمس السيطرة على عدد من المطارات والتلال والقرى جنوب وشرق قضاء الحويجة من تنظيم “داعش” الإرهابي.

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