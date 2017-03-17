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القوات العراقية تدمر معسكرا ومعمل تفخيخ لتنظيم “داعش” غرب الأنبار

أعلن قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء الركن نومان عبد الزوبعي تدمير معسكر ومعمل تفخيخ لتنظيم “داعش” الإرهابي غرب محافظة الأنبار.

ونقل موقع قناة السومرية نيوز عن الزوبعي قوله.. إن “الطيران الحربي العراقي قصف معسكرا ومعمل تفخيخ وأربعة أوكار لتنظيم “داعش” في منطقة المدهم جنوب غرب الرمادي ما أسفر عن تدمير المعسكر ومعمل التفخيخ وقتل عدد من إرهابيي التنظيم”.

من جهة ثانية قتل عراقي وأصيب أربعة آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد.

وقال مصدر عسكري.. إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب سوق شعبية في منطقة سبع البور شمال بغداد انفجرت اليوم ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة.

وكالات

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