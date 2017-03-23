القوات العراقية تدمر معسكرا لإرهابيي داعش في الرطبة بمحافظة الأنبار

دمرت القوات العراقية معسكرا لتنظيم “داعش” الإرهابي جنوب شرق الرطبة في محافظة الأنبار غرب العراق.



ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي قوله اليوم.. “ان قوة من الجيش نفذت عمليات مداهمة وتفتيش في أودية القذف والعزيمي واتبل جنوب شرق مدينة الرطبة” مبينا انه تم خلال العملية تدمير وحرق ستة مخيمات لإرهابيي “داعش” وتدمير آلية ودراجتين وقتل أحد الإرهابيين.



ولا تزال القوات العراقية تواصل عملياتها العسكرية في محافظة نينوى شمال العراق لطرد إرهابيي “داعش” من الساحل الأيمن لمدينة الموصل وحققت خلال الأسابيع الماضية تقدما كبيرا وحررت العديد من الأحياء والمناطق.

وكالات