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القوات العراقية تدمر شبكة أنفاق لتنظيم”داعش” في كركوك

تمكنت القوات العراقية أمس من تدمير شبكة أنفاق لتنظيم “داعش” والقضاء على عدد من إرهابييه في محافظتي كركوك والأنبار.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الحربي العراقي قولها في بيان أن “القوة الجوية العراقية دمرت شبكة أنفاق لداعش في مدينة الحويجة التابعة لمحافظة كركوك وقضت على خمسة من إرهابييه”.

وفي محافظة الأنبار قضت القوات العراقية المشتركة على 27 من إرهابيي التنظيم ودمرت معملا لتصنيع المفخخات خلال عملية تفتيش واسعة نفذتها بإسناد جوي.

وكانت القوات العراقية المشتركة حررت في وقت سابق اليوم منفذ الوليد الحدودي مع سورية والشريط المتبقي بين الحدود العراقية السورية الأردنية المشتركة من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكالات

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