القوات العراقية تحرر 3 أحياء جديدة بالموصل من سيطرة إرهابيي “داعش”

حررت القوات العراقية ثلاثة أحياء جديدة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق فى إطار عملياتها العسكرية المتواصلة هناك منذ نحو ثلاثة أشهر لطرد إرهابيى “داعش” من مدينة الموصل ومحيطها.



وقال قائد العمليات العسكرية في نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله فى بيان نقله موقع السومرية نيوز العراقى أمس “إن قوات جهاز مكافحة الارهاب تمكنت من تحرير حى 7 نيسان فى المحور الشمالى للساحل الايسر من الموصل من إرهابيى “داعش” ورفعت العلم العراقى فوق مبانيه”.



واضاف يار الله “ان قوات مكافحة الارهاب حررت ايضا حى المالية فى المحور الشرقى للساحل الايسر من مدينة الموصل من سيطرة داعش”.



كما أعلن المتحدث باسم متطوعى نينوى محمود السورجى فى تصريح صحفى أمس أن القوات العراقية حررت حى الصديق فى المحور الشمالى الشرقى لمدينة الموصل بالكامل من سيطرة “داعش” وأن القوات وصلت الى جامعة الموصل وكبدت إرهابيى “داعش” خسائر فادحة.



وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم قوات مكافحة الارهاب العراقية صباح النعمان لوكالة فرانس برس عن السيطرة على أكثر من 80 بالمئة من مناطق شرق الموصل بعد تحريرها من تنظيم “داعش” الإرهابي.



وقال النعمان “يمكننا القول إننا استعدنا ما بين 80 و 85 بالمئة من الجانب الشرقي للموصل من سيطرة داعش”.



وتشهد محافظة نينوى منذ الـ 17 من تشرين الاول الماضى عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل مركز المحافظة من إرهابيى “داعش” وقد حققت القوات الأمنية خلال الاشهر الماضية تقدما حيث دخلت إلى العديد من أحياء المدينة كما حررت عشرات القرى فى المحافظة.



وفى محافظة الأنبار غرب العراق تمكنت القوات الامنية والعشائر العراقية في وقت سابق من إحباط هجوم لإرهابيى “داعش” على ناحية كبيسة جنوب مدينة هيت.



يذكر أن القوات الأمنية والعشائر العراقية تسيطر على ناحية كبيسة بعد تحريرها من تنظيم “داعش” مطلع العام الماضي.

وكالات